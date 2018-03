Ac Festina lente, la stagione 2018 riparte dall'autodromo Vincenzo Florio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione culturale Festina lente di Monreale si appresta a scendere in pista per la prima gara del 2018. L'esordio stagionale avverrà domani, domenica 11 marzo, sull'impianto palermitano permanente "Vincenzo Florio", sito a Piano dell'Occhio. A scendere in pista saranno Ignazio Amato con la Renault Clio Cup e Dini Blunda con Spead RM 08 Suzuki. "Ci servirà per testare le nostre auto - hanno dichiarato i due piloti alcamesi - in previsione della stagione ACI Sport che ci vedrà ancora una volta impegnati nelle cronoscalate ed in qualche slalom".