Automobilismo, pioggia di riconoscimenti per l'ac Festina lente

Non si può certo dire che il 17 porti male all'associazione culturale Festina lente. Nello stesso giorno mentre il presidente onorario, maestro Pippo Madè, veniva insignito della cittadinanza onoraria di San Vitaliano (Na), i due piloti corleonesi, Antonio Di Lorenzo, noto e stimato Penalista e Franco Cardella, apprezzato fisioterapista, ricevevano, nella sede dell'Aci di Via Solferino a Roma, la prestigiosa Coppa Aci Sport IV^ zona. Gli altri piloti sono invece stati premiati all'hotel Costaverde di Cefalù, nel corso della manifestazione indetta dal presidente dell'Aci Palermo Angelo Pizzuto.

Una menzione particolare meritano Anna Patorno, unica donna iscritta alla "Festina lente", distintasi nel ruolo di navigatrice del bravo Francesco Fontana, il quale, non solo è stato premiato per i successi conseguiti con la Mini Cooper S, da lui stesso preparata, ma anche per le vittorie ottenute nella velocità in salita ed in pista, specialità nella quale è stato persino protagonista sul circuito Ceco di Brno.

"Una grande stagione - dice il presidente Rosario Lo Cicero Madè - quella 2017, da noi affrontata con impegno e con la consueta umiltà. Abbiamo colto importanti affermazioni in ambito culturale, con le mostre realizzate in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e ci stiamo preparando adesso ad affrontare, tra Arte - Cultura e Sport motoristici, anche il 2018, nella speranza di poter cogliere, quanto meno, gli stessi risultati ottenuti nel corso dello scorso anno".