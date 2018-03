Ac Festina lente pronta per la premiazione dei campionati automobilistici siciliani 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Saranno il rallysti Antonio Di Lorenzo con il navigatore Franco Cardella (Porsche 911 SC) e Francesco Fontana con la fida navigatrice Anna Patorno (Mini Cooper S); lo specialista della velocità in salita per vetture storiche Giuseppe Savoca (BMW 635 CSI) e quelli delle vetture moderne a cominciare dal Presidente Rosario Lo Cicero Madè (Peugeot 106 Rallye) con Dino Blunda (Spead RM 08 Suzuki), Ignazio Amato (Renault Clio Cup) ed infine lo slalomista Agostino Bonsignore, ad essere annoverati tra i premiati dei campionati Automobilistici Siciliani 2017. Per l'Associazione Culturale Festina lente, saranno inoltre presenti, il DS Giacomo Giannone ed la Vice Presidente del Sodalizio Claudia Scavone. La manifestazione si terrà, domani 2 marzo, a partire dalle 19.30, nella sala Ristorante Four Point by Sheraton di Aci Castello, alla presenza del Presidente ACI Sport Ing. Angelo Sticchi Damiani, di recente nominato inoltre Vice Presidente della FIA (Federazione Internazionale Automobilistica) e del Fiduciario per la Regione Sicilia Armando Battaglia.