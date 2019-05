Automobilismo, Ac Festina Lente: in quattro al 26° slalom coppa Città di Partanna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Saranno quattro i driver a rappresentare l'Associazione Culturale Festina lente di Monreale e precisamente i mazaresi Giuseppe Russo, con la Peugeot 106 Gruppo N; Agostino Bonsignore, con la A 112 Abarth, Gruppo Speciale; Maurizio Marino con la Citroen Saxo VST, in Gruppo Racing Start ed il palermitano Paolo Iones, con la Fiat 126 nel Gruppo Prototipi Slalom, a prendere il via, tra i 76 piloti iscritti, alla 26^ edizione della Coppa Città di Partanna, Slalom valido, oltre che per il Campionato Siciliano, anche per la Coppa ACI Sport 5^ zona. La manifestazione sportiva, organizzata dallo Sporting Club Partanna, vanta un notevole seguito di sportivi e gode dell'appoggio dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Nicolò Catania.

Le verifiche tecnico sportive sono previste per sabato 18 maggio, dalle 15.30 alle 19, sul Piazzale Falcone - Borsellino di Partanna, mentre la gara, affidata alla esperta direzione di Lucio Bonasera, partirà alle 9 di domenica 19 e si svolgerà sulle tre manche previste sulla SP 28 che da Salaparura conduce alla Contrada Befarella di Partanna. "Ci tuffiamo - dice il Presidente della AC Festina lente - con grande entusiasmo, anche in questo appuntamento sportivo, così come abbiamo fatto, conseguendo prestigiosi risultati, nello Slalom del Satiro, nello Slalom Città di Valderice, nella Val d'Anapo - Sortino e nella 103^ edizione della Targa Florio, con grande rispetto per gli avversari. La nostra attività - conclude Madè - continerò incessante, negli Slalom e nelle cronoscalate, dove cercheremo di dare il massimo".

