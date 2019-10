Ac Festina Lente: grande risultato per Maurizio Marino nello slalom dei musei

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Monreale 23.10.2019 - L'Associazione Culturale Festina lente di Monreale, Presieduta da Rosario Lo Cicero Madè, racconta, per voce del Presidente, la partecipazione al 13° Autoslalom Città dei Musei, svoltosi domenica 20 ottobre a Chiaramonte Gulfi (Rg) e curato dal Team Palikè di Palermo "una gara sicuramente interessante che si svolge su un tratto della cronoscalata Monti Iblei, alla quale ci siamo presentati con due piloti di Mazara del Vallo (Tp), Agostino Bonsignore, il quale ha avuto problemi al propulsore della sua A112 Abarth, tanto da doversi ritirare e Maurizio Marino che, con la sua Citroen Saxo 1.6 Racing Start, ci ha dato una gran bella soddisfazione, vincendo, non solo la sua agguerrita Classe, nella quale si contava la presenza di piloti di grande esperienza, ma addirittura il Raggruppamento" La AC Festina lente, a conclusione di una stagione di gare positive, si sposterà la prossima settimana in provincia di Palermo, per prendere parte alla 4^ edizione della Floriopoli - Cerda. Nella foto di Vittorio Rizzo, il pilota Maurizio Marino.