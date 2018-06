Automobilismo, Ac Festina Lente da Monreale a Erice con 13 piloti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Monreale 31.05.2018 - Stanno ben 13 i piloti dell’Associazione Culturale Festina lente presieduta da Rosario Lo Cicero Madè a prendere il via, domenica 3 giugno, alla 16^ edizione dello Slalom Agro Ericino, organizzato dal Kinisia Karting Club in collaborazione con il Promoter Kinisia, valido per il Campionato Italiano e per il Siciliano della specialità tra i birilli. “Quasi cento piloti iscritti all’importante manifestazione sportiva - dice il Presidente Madè - e noi saremo, con l’umiltà che ci contraddistingue, con ben 13 driver al via”.

Molti i piloti della provincia di Trapani, facenti parti della AC Festina lente, impegnati nell’evento e tra questi gli alcamesi Liborio Calandrino, con la Peugeot 2015 GT; Graziano Calandrino, con la Fiat 126 P1; Vincenzo Cammarata con la Fiat 126 Suzuki; Vincenzo Coraci con la Citroen Saxo Cup; Mario De Simone con la Bianchina F110; Gaspare Rizzo con la A112 Abarth; e con loro i Mazaresi Agostino Bonsignore, con la A112 Abarth e Giuseppe Russo con la Peugeot 106 e Antonio Marino con la Citroen Saxo; i Trapanesi Baldo Bellina con la Fiat 127 e Sebastiano Di Gregorio con la con la Peugeot 106 ed infine due piloti della provincia di Palermo, il corleonese Biagio Rigogliuso con la Seat Ibiza Cupra TD ed il caccamese Giorgio Scimeca con la Renault 5 GT Turbo. “Sarò come sempre - conclude il Presidente Rosario Lo Cicero Madè - una gara combattuta, sia per l’assoluto che per le vittorie in classe ed in gruppo e sono certo che i nostri bravi piloti, gareggeranno al massimo delle loro possibilità, nel nome e nel segno della sportività vissuta con passione agonistica”.