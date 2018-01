Ac Festina Lente: coppa Rally storici nel primo e terzo raggruppamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Monreale 01.01.2018 - Giunge inattesa una notizia di fine anno che interessa particolarmente l'Associazione Culturale Festina lente di Monreale. A darne notizia è il Presidente Rosario Lo Cicero Madè "sono veramente emozionato per quanto appreso ieri, ultimo dell'anno. La notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale dell'ACI Sport Sicilia che annuncia l'assegnazione al nostro Sodalizio sportivo della Coppa riservata alle Scuderie che hanno preso parte al Campionato Siciliano Rally storici e così, grazie ai palermitani Francesco Fontana-Anna Patorno ed alla loro Mini Cooper S, preparata dallo stesso Francesco, ci siamo aggiudicati la Coppa del primo Raggruppamento. Stesso risultato - continua Rosario Lo Cicero Madè - nel terzo Raggruppamento, dove la Porsche 911 SC preparata da Ciro Barbaccia e condotta dal corleonesi Antonio Di Lorenzo, navigato dal concittadino Franco Cardella, ha sbaragliato il campo, non solo in Sicilia ma in campo Nazionale, tanto da aggiudicarsi anche la Coppa Italia IV^ zona".

A questi risultati ottenuti nei Rally storici dai citati equipaggi, si aggiungono i successi nelle cronoscalate storiche, grazie alla BMW 635 CSI preparata da Benedetto Di Salvo e condotta da Giuseppe Savoca; nelle cronoscalate riservate alle vetture moderne, grazie alla Peugeot 106 condotta dallo stesso Presidente, alla Renault Clio preparata da Liborio Ciacio e condotta da Ignazio Amato, alla Speed RM 08 Suzuki condotta da Dino Blunda ed infine negli Autoslalom, grazie alle ottime prestazioni ottenute in classe S2, da Agostino Bonsignore, alla guida della performante A112 Abarth curata da Margareci. "E' stata una stagione 2017 veramente straordinaria - conclude Rosario Lo Cicero Madè - e queste due coppe conquistate dai nostri equipaggi nei difficili Rally storici, sono il giusto riconoscimento ai loro sforzi e quindi non posso che abbracciarli e ringraziarli di cuore". Festina lente ritirerà il riconoscimenti riservati ai Conduttori ed alle Scuderie, il prossimo 2 marzo, nel corso della manifestazione riservate ai "Campionati Automobilistici Siciliani", organizzata dalla Delegazione dell'ACI Sport Sicilia che si terrà allo Hotel Sheraton di ACI Castello.