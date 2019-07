Ac Festina Lente con Calandrino e Coraci a Misilmeri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Saranno oltre 130 i Piloti provenienti da tutta la Sicilia, a sottoporsi oggi, sabato 20 luglio 2019, sotto la supervisione del Commissario Tecnico Vittorio Matassa alle verifiche tecnico-sportive, lasciapassare utile ed indispensabile a prendere parte alla 25^ edizione dello Slalom di Misilmeri, gara valida per la Coppa ACI Sport 5^ zona e per il Campionato Siciliano che si svolgerà domani, la cui Direzione è stata affidata a Massimo Minasi. Tra questi anche due piloti dell'Associazione Culturale Festina lente di Monreale, presieduta da Rosario Lo Cicero Madè che dichiara "Liborio Calandrino con al Fiat 126 e Vincenzo Coraci, con la Citroen C1, quest'ultimo con motore di derivazione motocislistica, si sfideranno nella classe P1, siamo fieri della loro presenza e siamo certi che si impegneranno al massimo delle loro possibilità". La gara, organizzata dal Team Palikè di Palermo, in collaborazione con la Misilmeri Racing, si svolgerà sulle tre manche del classico percorso di Km 2,990 ricavato sulla SP38, dove sono state dislocate, con la consueta sapienza da parte dell’Organizzatore, le 14 postazioni di rallentamento.

