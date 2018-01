Ac Festina Lente: allo Steri il consuntivo 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo 25.01.2018 - Sarà la Chiesa di Sant’Antonio Abate allo Steri, dove è tutt’ora esposto il dipinto “la Vucciria” dell’indimenticabile Maestro Renato Guttuso ad ospitare, domenica 28 gennaio, con inizio alle ore 10, la consueta manifestazione consuntiva 2017 della Associazione Culturale Festina lente che ha sede a Monreale. “Ringrazio il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Ing. Fabrizio Micari ed il Prof. Antonino Giuffrida, Amministratore di Palermo University Press, per averci concesso la prestigiosa ed esclusiva location - dice il Presidente della AC Festina lente Rosario Lo Cicero Madè - che ci permetterà, nel corso della nostra manifestazione, di raccontare, per sommi capi, i diciassette anni della nostra attività Culturale, nei quali abbiamo organizzato mostre nell’Isola e nel resto d’Italia ed anche in importanti Capitali europee e poi, come consuetudine, dedicheremo uno spazio particolare alla nostra attività motoristica, conferendo dei riconoscimenti a tutti i nostri piloti”. L’Associazione Culturale Festina lente che ha più volte collaborato con l’Università degli Studi di Palermo e che in collaborazione con University Press, ha predisposto e curato le mostre di Pippo Madè “La Divina Commedia”, esposta tra il dicembre 2016 ed il gennaio 2017 nella Sala delle Armi dello Steri e la mostra “Nativity”, inauguratasi nello scorso dicembre e tutt’oggi esposta nella Sala delle Verifiche dello stesso Steri, ha già predisposto la singolare locandina e l’invito ed ha provveduto a diramare i nomi di coloro i quali faranno degli interventi che saranno, oltre a quello del Rettore Ing. Fabrizio Micari, quelli del Prof. Antonino Giuffrida, dello stesso Pippo Madè, di Angelo Pizzuto Presidente dell’ACI Palermo, di Salvatore Riolo Presidente della Commissione Sportiva dell’ACI Palermo, di Nino Vaccarella Testimonial dell’ACI del Capoluogo e del Presidente dell’Associazione Culturale Rosario Lo Cicero Madè che fungerà, inoltre, da moderatore. “Verranno consegnati dei particolari riconoscimenti a tutti i nostri Piloti - dice a conclusione il Presidente della Festina lente - ma, in particolare, consegneremo qualcosa di molto esclusivo a quelli che, come i rallysti delle vetture storiche, Antonio Di Lorenzo - Franco Cardella e Francesco Fontana - Anna Patorno, come lo slalomista Agostino Bonsignore ed i velocisti Dino Blunda, Ignazio Amato, Giuseppe Savoca ed io stesso, si sono maggiormente distinti nella stagione agonistica 2017”.