Automobilismo, Ac Festina Lente al rally del Tirreno

Alla 16^ edizione del Rally del Tirreno, organizzato dalla Top Competion che si svolgerà tra sabato 10 e domenica 11 agosto, l'associazione Culturale Festina lente di Monreale, sarà al via con l'equipaggio formato dai palermitani Santo Randazzo - Pietro Zito. La coppia sarà al via dopo la vittoriosa esperienza della Targa Florio, con la loro Renault Clio 2.0 Gruppo N. L'equipaggio, nonostante la dura lotta che si prospetta e che prevede alcune prove in notturna, è ben motivato. "Saremo presenti - dice il presidente Rosario Lo Cicero Madè - con la consueta umiltà. Siamo certi che così come nelle altre occasioni, figureremo degnamente".