19° trofeo Ninni Cassarà

Sabato 16 giugno alle ore 18 presso l'istituto CEI - GONZAGA in via Piersanti Mattarella avverrà la premiazione del 19 torneo di calcio per commemorare la barbara uccisione del commissario di polizia NINNI CASSARA. da parte della mafia. Interverranno oltre ai familiari, autorita' civili e militari. La cittadinanza è invitata ad intervenire.