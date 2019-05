Targa Florio, Fullone e Gargano fanno volare la Festina Lente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuovo successo per i piloti dell'associazione culturale Festina Lente presieduta da Rosario Lo Cicero Madè. La coppia formata da Pierluigi Fullone e Michele Gargano hanno piazzato la loro BMW 2002 Ti, preparata da Rosario Fullone, padre di Pierluigi, al secondo posto assoluto della classifica e al primo del Primo Raggruppamento vetture storiche alla Traga Florio.

Fullone e Gargano, con una condotta di gara spregiudicata e irriverente, hanno piazzato la loro ben più modesta vettura, alle spalle dell’intramontabile Salvatore Riolo che, navigato da Gianfranco Rappa, ha vinto la 103^ Targa Florio Historic Rally, al volante della prestante Subaru Legacy iscritta dalla CST Sport. Terza classificata la ben più potente Porsche Carrera RS di Mauro Lombardo-Rosario Merendino, iscritta dalla Island Motorsport e preparata da Domenico Guagliardo.

Nella gara regionale, inserita della Coppa Rally Sicilia, l’equipaggio tutto palermitano formato da Santo Randazzo - Pietro Zito a bordo della Renault Clio RS preparata da Antonino Mazzeo ha vinto la classe N 2.0 e si è piazzato al 15° posto della classifica assoluta.

“Due grandi e alla vigilia insperati risultati - ha detto Lo Cicero Madè - non tanto per l’indiscusso valore dei nostri piloti, ormai ben noti nell’ambiente automobilistico ma per il loro mezzi che benché ottimamente preparati da Rosario Fullone la BMW 2002 Ti del figlio Pierluigi e da Antonino Mazzeo, la Renaiut Clio RS dell’amico Santo Randazzo, non erano sicuramente accreditati, alla vigilia, di risultati di tale valore. Conosco ormai da anni, sia Santo che Pierluigi -e mi aspettavo un risultato di prestigio, ma di certo non avrei mai ipotizzato un successo di tale portata che ci inorgoglisce e ci sprona a fare ancora meglio, anche se non sarà facile, in futuro”.

