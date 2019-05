Gli italiani sognano il mare, Palermo è la meta preferita per le vacanze estive

Per le prossime vacanze estive gli italiani sognano il mare. A confermarlo, i dati della piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel momondo.it, secondo cui nel 2019 il 68% degli abitanti del Bel Paese opterà per una vacanza in una località marittima. Con l’avvicinarsi della stagione estiva e per ispirare quanti sono ancora indecisi, momondo ha analizzato i propri dati e interrogato gli italiani su ciò che cercano quando si parla di viaggi, scoprendo così le mete più ambite e delineando i trend di viaggio di quest’anno.

Le 10 destinazioni più popolari per le vacanze estive

Roma Cagliari Rimini Firenze Milano Gallipoli Riccione Palermo San Vito Lo Capo Ischia

Roma numero 1, ma gli italiani sceglieranno il mare

Per molti italiani “vacanza estiva” fa rima con “mare”. A confermarlo la classifica di momondo secondo cui ben 7 mete del Bel Paese tra le 10 preferite dagli italiani per la prossima estate sono affacciate sul mare. Sicilia ed Emilia-Romagna sono le regioni più gettonate dai connazionali per il break estivo, aggiudicandosi il titolo di regioni più rappresentate della top 10: Palermo (8°) e San Vito lo Capo (9°) da un lato, Rimini (3°) e Riccione (7°) dall’altro guidano la classifica.

New entry quest’anno sono Cagliari (2°) - che nel 2019 registra un vero boom di ricerche di hotel, ben +137% - Gallipoli (6°) e San Vito Lo Capo, anch’esse protagoniste di un notevole aumento di popolarità e cresciute rispettivamente del 53% e del 29%. Che si ami o meno il mare, negli italiani rimane innata la voglia di visitare e scoprire nuove bellezze storico-culturali: secondo i dati di momondo il 58% prevede, infatti, di dedicarsi alla visita di una città durante il break estivo. A conferma del trend la città eterna guida la classifica di momondo, seguita dalle affascinanti Firenze (4°) e Milano (5°).

Dalla più economica alla più cara

Per gli italiani l’estate è per eccellenza il momento per concedersi un viaggio che li ricompensi delle fatiche di tutto l’anno, ma spesso il budget può diventare una voce critica della sua organizzazione. Infatti, il 54% degli italiani è disposto a risparmiare regolarmente durante l’anno per far fronte alle vacanze estive. Guardando ai prezzi degli hotel di quest’anno, Roma si conferma anche la destinazione più economica di questa speciale classifica (con prezzo medio a notte per un soggiorno in hotel di 79 €), seguita dalla vivace Rimini (84 €) e da Milano (88 €). Al contrario, la pugliese Gallipoli risulta la meta più cara. Infatti, i viaggiatori che decideranno di divertirsi nei tanti locali della zona fino a tarda notte saranno quelli che spenderanno di più, con un prezzo medio per notte di 168 €.

Must, cene fuori e soggiorno in hotel

Lontano da casa gli italiani non hanno dubbi: pur di staccare dalla solita routine e godersi al massimo il viaggio, pranzi e cene fuori sono d’obbligo, tanto da rappresentare la voce maggiore di spesa per quasi la metà degli intervistati (49%), seguiti a distanza da attività culturali: solo il 38% dedica la maggior parte del proprio budget a questa voce.

Anche in termini di soggiorno ci sono pochi dubbi: oltre due terzi dei viaggiatori del Bel Paese (69%) scelgono di pernottare in hotel. La scelta deve però soddisfare alcuni requisiti fondamentali, ovvero la colazione inclusa nel prezzo (indispensabile per un altrettanto 69%), la possibilità di accedere gratuitamente alla rete Wi-Fi (53%) e poter godere di servizi che li aiutino a coccolarsi, capaci di apportare un valore aggiunto al soggiorno (49%), come SPA, piscina e ristoranti di alto livello.