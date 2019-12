Ztl di notte? "Mezzi pubblici inesistenti, 50 minuti di attesa per un bus in centro"

"L'assessore Catania vuole estendere la Ztl di notte, ma a Palermo i mezzi pubblici sono inesistenti. Sono un cittadino palermitano che abita in zona centro. Non prendo mai i mezzi pubblici perché purtroppo non sono mai stati efficienti. Oggi ho voluto fare una prova ad andare al Politeama con un autobus e ho constatato che siamo peggio dei paese da terzo mondo. Primo perché ho dovuto attendere l'autobus per circa 50 minuti, secondo perché era un carro bestiame, terzo perché avrei fatto prima a piedi".

"Dico quindi all'assessore Catania che prima di pensare alle Ztl dovrebbe pensare ai mezzi pubblici che sono inesistenti. Noi cittadini palermitani speriamo che quest'incubo finisca presto. E per incubo mi riferisco a questa amministrazione comunale".