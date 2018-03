"La Ztl è la gallina dalle uova d'oro per l'Amministrazione"

Riceviamo e pubblichiamo

Ill.mo Professor Orlando, Le scrivo contenendo difficilmente quelle che dovrebbero essere le dovute escandescenze per essere tra i Super-multati della ZTL, questi sfoghi restano privati anche se considerata la poca inerzia che Lei e l’Assessore di riferimento Riolo avete messo per risolvere la questione sarebbe il caso di urlarlo a pochi centimetri dai vostri volti. Sperando di aver reso l’idea, con eleganza cercherò di illustrarle una questione che credo non abbiate compreso in pieno. Sono stato anch’io, tra gli sprovveduti ad aver dimenticato il rinnovo del Pass ZTL Centrale(n.Z990027483 con scadenza il 19/10). In realtà non l’ho dimenticato, credevo erroneamente che la durata fosse di un anno anziché 6 mesi. La colpa è mia. Apprendendo dai giornali i casi di sfortunati concittadini che dimenticando il pass si sono ritrovati super-multati, ho controllato il mio sperando di rinnovarlo in tempo.

Sperando perché per noi comuni mortali, recuperare 50 euro per il rinnovo di un pass non risulta sempre agevole. Ho scoperto dunque di circolare da oltre un mese senza il dovuto permesso. La colpa è sicuramente mia. La legge non ammette ignoranza e soprattutto non perdona dimenticanze. Il suo consiglio comunale Le ha inoltrato diverse soluzioni del caso, Proponendole di pagare una contravvenzione per intera e 5€(quanto il costo del Pass giornaliero) per le successive sanzioni. Avendomi inoltrato 37 contravvenzioni per un importo di 3477,26€(esclusi oneri postali) sarebbe stata sicuramente una buona notizia. Avrei pagato una multa per un totale di 274€. Nulla. Lei è rimasto fermo nelle sue posizioni. Considerato il poco interesse mostrato alla questione, mi sono recato presso il Comando della polizia municipale per trovare una soluzione.

Dovendomi ancora arrivare 23 su 37 verbali ho pensato che ritirandoli direttamente avrei risparmiato almeno 12,98 di spese di accertamento e notifica per ogni contravvenzione, mi permetto di uscire dall’argomento dicendovi che noi “comuni mortali” inviamo raccomandate al costo di 1,5€ tramite posta ordinaria, voi le pagate 11,50 in più affidandovi a terzi. Controllate i vostri sprechi, perché non avete bisogno di fare cassa su di noi. Tornando all’argomento, volevo pagare i miei debiti nei confronti del Comune di Palermo e chiedo quindi di rateizzare tutto l’importo. Qui la beffa! Per rateizzare prima devono passare i 60 giorni utili per il pagamento, quando scatterà la sanzione per mancato pagamento si potrà rateizzare. La sanzione per mancato pagamento equivale al doppio della sanzione originaria.

Quindi potrò pagare le mie multe, uso il futuro “potrò” perché appunto se avessi potuto avrei sicuramente pagato, quando raddoppieranno, per arrivare ad un importo complessivo di 6.954,52(esclusi interessi di mora). Lei sa che da dati Istat una famiglia riesce a mettere da parte questa cifra come rasparmi in circa 10 anni? Lei lo sa che la rateizzazione ammonterebbe a rate da 230,00 in 30 mesi? Spero non ne sia a conoscenza e possa ravvedersi perché se cosi non fosse vorrebbe dire che dopo 20 anni alla guida di una città, per sistemare il bilancio ha bisogno di massacrare i suoi cittadini.

Danilo Stagno