Uditore, impossibile camminare sul marciapiede in via Camillani

Volevo segnalare questo marciapiede pieno di buche. Non ci si può nemmeno camminare, sono 2 anni che facciamo segnalazioni, ma non si è visto mai nessuno. Il marciapiede si trova in via Camillo Camilliani, di fronte al civico 18, una traversa di via Leonardo Da Vinci in zona Uditore.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Vincenzo Ferrara