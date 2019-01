Zona piazza Marina, una cornice di degrado attorno all'Abatellis e allo Steri

Immondizia in vicolo delle Travi e vicolo della Rosa, a 15 metri dal palazzo Abatellis e palazzo Chiaramonte "Steri", proprio di fronte alla caserma dei carabinieri, dove i turisti sono cotretti a percorrere questa piazza per accedere al museo, muovendosi tra rifiuti, carcasse e quant'altro resta lì. Nessuno si cura di toglierli. Davvero un bel biglietto da visita per Palermo, città italiana della cultura.

(Foto scattate da drone)