Zona Oreto-Stazione, manca la luce ma i rifiuti abbondano: "Turisti sdegnati"

Questa immagine dimostra l'inadeguatezza della nostra amministrazione di risolvere i problemi. Ci troviamo in zona Oreto-Stazione, precisamente in via Filippo Corazza, tra il Policlinico e la stazione. Da mesi ormai la zona è schiava del buio e di vere e proprie discariche a cielo aperto, in cui è possibile anche notare chiaramente dell'amianto. E' chiaro che i palermitani non aiutano l'amministrazione a gestire al meglio l'emergenza rifiuti, ma è altrettanto chiaro che l'amministrazione non tenta in alcun modo di ripristinare l'ordine e pulizia in una zona trafficata dai numerosi turisti che non nascondono in volto lo sdegno per il degrado della nostra stupenda città. Ma ciò che fa più male non è il giudizio altrui, ma l'impossibilità di chi paga le tasse di percorrere un marciapiede denso di rifiuti. Mi chiedo: cosa aspetta il sindaco Orlando a risolvere il problema? Crede che la città consista solo in un centro da pedonalizzare? Vedo spesso gli operai del settore giardini tagliare diligentemente i rami degli alberi di via Roma e gli operai della Rap svuotare costantemente i cestini del Politeama, ma la città dovrebbe essere curata ugualmente allo stesso modo. Se il sindaco non è capace di gestire una città, che si dimetta, perché i palermitani zelanti sono stanchi di leggere negli occhi dei turisti lo sdegno. Palermo è la città più bella del mondo e non merita di essere trascurata.