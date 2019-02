Zona industriale di Brancaccio, lastre di eternit abbandonate in strada

Ecco come si presentava una delle strade della zona industriale di Brancaccio ieri mattina. Questo è un piccolo saggio. Lastre di eternit dappertutto, rifiuti ingombranti , pezzi di auto tagliate. Di tutto di più, nell'indifferenza della amministrazione che non fa nulla per combattere questo scempio. Telecamere ovunque, e chi sbaglia paga duramente.