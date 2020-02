Zona industriale di Brancaccio: strade piene di buche e senza luce: "Un pericolo"

Da anni tutta la strada della zona Industriale Brancaccio, dal ponte Giafar sino al centro commerciale Forum, è piena di buche e per di più tutta al buio. Finora nessuno ha provveduto nel fare lavori di manutenzione sulla strada e agli impianti d'illuminazione.

"E' diventato pericoloso soprattutto per chi come me va in giro spesso con lo scooter: la sera non si vede nulla e bisogna andare piano per non cadere. E' una vergogna che questa strada sia da tanti anni così trascurata. Anche nella zona Forum ci sono i lampioni, ma non vengono mai accesi. Questa città sta andando in rovina...".