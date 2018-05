Zisa, incredibile ma vero: due frigoriferi nei cassonetti dell'immondizia

Certo, Palermo è afflitta da un sindaco megalomane e logorroico, certo che la Rap non è un campione di efficienza, anzi il contrario, ma noi palermitani ci mettiamo il carico da undici. Penso che in nessuna altra città d'Italia e forse del mondo qualcuno butti due frigoriferi interi nei cassonetti della spazzatura. La foto è scattata in via Contessa Adelasia (quartiere Zisa). Palermo non può e non vuole essere salvata; a Palermo una larga parte della popolazione vive al di fuori delle leggi e del consorzio civile, odiando le regole precostituite e l'altra parte che tenta di farle rispettare.