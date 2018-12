Valanga di rifiuti in via Eugenio l'Emiro, la spazzatura arriva fin sopra gli alberi: è vergognoso. Non oso immaginare da qui a capodanno dove arriverà! Caro sindaco Orlando, faccia qualcosa per favore.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Valentina Cosentino