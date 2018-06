Zisa, frigoriferi e materassi nel percorso Arabo-Normanno

Nel quartiere Zisa al percorso Arabo-Normanno va aggiunto il percorso materassi-frigoriferi, aggiornando appositamente la segnaletica turistica. Le strade del quartiere che circondano il giardino ed il palazzo della Zisa ne sono piene, con contorno di poltrone, ante di armadio, cassettiere, reti da letto ed altro. È possibile che sia in atto una campagna a basso costo di sostituzione frigoriferi, poiché ve ne sono una quantità, privati della carcassa esterna che è di lamiera, e quindi viene smontata già il giorno dopo.

E' evidente che l’inciviltà e l’ostinata resistenza a rispettare le norme del consesso civile sono le cause di tutto questo, ma mi chiedo se gli addetti RAP che svuotano i cassonetti in prossimità dei quali sono accumulati i predetti rifiuti provvedono a segnalarne la presenza, senza aspettare che qualcuno si rivolga alla vostra Redazione per vederlo risolvere. I vigili in borghese per beccare gli parla al telefono mentre guida vanno bene, e per vedere chi butta gli ingombranti non si può fare anche?