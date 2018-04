Zisa, marciapiedi invasi dai rifiuti: "Col passeggino non si passa..."

Scrivo per segnalare il degrado alla Zisa, in via degli Emiri marciapiedi impraticabili che nemmeno c'è spazio per passare con un passeggino, costretti a fare il giro scendendo dal marciapiede e rischiando di essere investiti per il grosso quantitativo di rifiuti. E' inaccettabile sapere che paghiamo le tasse e non riusciamo nemmeno a passeggiare serenamente.

Comunque ho voluto fotografare solo questo vergognoso spettacolo ma nello stesso marciapiede si è ripresentato diverse volte per non parlare delle strade limitrofe o di altre zone della città è veramente una vergogna.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Valentina Cosentino