Ennesimo cassonetto dato in fiamme, stamattina, in via Eugenio l'emiro. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per evitare il propagarsi delle fiamme ai veicoli parcheggiati e per l'inquinamento alle abitazioni dei residenti.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Nino Mamone