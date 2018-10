Zisa, in via Arculeo "emergenza amianto davanti a una scuola"

Emergenza amianto nei pressi di una scuola. Nonostante parecchie segnalazioni non si riesce a togliere dell’amianto frantumato ed abbandonato in via Ettore Arculeo, alla Zisa. Ogni giorno numerosi bambini passano vicino al pericoloso materiale cancerogeno per recarsi a scuola. Purtroppo a causa di uno scarso controllo la strada viene regolarmente riempita di rifiuti di tutti i tipi. Ma quello che è pericoloso va almeno delimitato con dei segnalatori, tutto avviene proprio in una strada che costantemente vede passare autovetture della polizia municipale che si recano al vicino autoparco.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Vincenzo Maniaci