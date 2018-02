"Zaino smarrito in aeroporto, riportate i libri a Nicolò"

Mi chiamo Jenny Salvia, sono di Partinico ma abito a San Donà di Piave - in provincia di Venezia - da 13 anni. Giovedì insieme a mio marito e i miei bambini, Nicolò (8 anni) e Greta (un anno), siamo arrivati all'aeroporto per trascorrere qualche giorno qui a Partinico in famiglia. Mio figlio ha dimenticato uno zaino della Juventus fuori dall'aeroporto in sala arrivi. Dentro c'erano i libri di scuola, quaderni, diario, il suo peluche preferito, Winnie The Pooh, e un tablet!

Quando ci siamo accorti di tutto ormai lo avevano portato via. Adesso dico questo: è lo zaino di un bambino. Se per favore chi lo ha preso almeno (se non l'hanno buttato via ) si metta in comunicazione con noi per far avere i libri e i quaderni! Nel diario ci sono scritti dei numeri di telefono dove poter chiamare. Concludo amareggiata: se io dovessi trovare uno zaino di un bambino sicuramente lo porterei in un apposito ufficio o cercherei di contattare qualcuno pensando che c'è un bambino che sta male!