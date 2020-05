5G, webinar contro le Fakenews: "Innovazione, business e salute"

L'associazione studentesca Intesa Ingegneria in collaborazione con la community "Ingegneria del suicidio", con la Professoressa Ilenia Tinnirello, docente e ricercatrice di Unipa, con l'Ing. Gianclarlo Giannotti Santoro, Ingegnere della Telecom Italia, e il Prof. Antonio Capone del Politecnico di Milano presenta il seminario "5G: innovazione, business e salute". il seminario sarà basato sulla nuova tecnologia 5G e su tutti gli aspetti ad esso collegati quali innovazione tecnologica ed economica ma anche sull'impatto che esso potrebbe avere sull'ambiente e sull'uomo. L'obiettivo del Seminario è combattere le Fake News che attualmente sono state diffuse fornendo una sana informazione all'interno dell'ambiente Universitario, da parte di figure competenti in materia.

Il seminario si svolgerà in modalità telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams in modalità live, in data 27 Maggio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e sarà aperto a tutti gli studenti dell'ateneo di UNPA e a tutti gli atenei d'Italia. E' prevista l'attribuzione di 0,5 CFU per alcuni corsi del Dipartimento di Ingegneria di Unipa . Maggiori informazioni e per iscrizioni sul sito https://www.intesaingegneria.it/5g-innovazione-business-e-salute/ A seguire gli abstract dei vari interventi proposti: -Prof.ssa Ilenia Tinnirello Attorno le reti 5G si è sviluppato un grande interesse, da parte della stampa e anche del pubblico, insieme a qualche preoccupazione. Ma ne abbiamo davvero bisogno? In questo intervento presenteremo le principali componenti tecnologiche che rendono il 5G una grande opportunità di crescita e di innovazione in vari ambiti applicativi e non una semplice evoluzione delle generazioni di reti cellulari precedenti. -Prof. Antonio Capone Ma perché il 5G fa tanto paura? La quinta generazione delle reti radiomobili cellulari promette di ampliare di molto le applicazioni del mondo digitale con notevole impatto sui singoli utenti e sul mondo produttivo.

Il 5G, però, è anche al centro di preoccupazioni relative ai possibili effetti sulla salute che vengono rilanciate nei social network e in alcuni casi anche sull’informazione main stream. Fino alla tesi del possibile legame tra 5G e diffusione del covid-19. Ma cosa sappiamo dal punto di vista scientifico? Le domande a cui l’intervento cercherà di dare risposta sono: · Il 5G può favorire la diffusione di un virus? · È possibile che il 5G aumenti l’insorgenza di alcune forme di cancro? · Quali sono gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici? · Cosa viene fatto a livello regolatorio per proteggere la popolazione? -Ing. Giancarlo Giannotti Santoro Nuovi servizi e modelli di business abilitati dal 5G La tecnologia 5G è la quinta generazione di rete radiomobile che è stata creata per fornire connettività wireless a banda ultralarga. Questa infrastruttura di rete abilita una moltitudine di nuovi servizi che necessitano di elevate performance lato connettività e consentono lo sviluppo di nuovi modelli di business in diversi ecosistemi, dalla medicina all’agricoltura, dalla sicurezza al turismo. Gli utenti 5G non sono solo smartphone ma anche tutto il mondo dell’Internet delle cose ossia sensori, automobili, trattori agricoli, bracci robotici. Nel seminario, dopo una breve panoramica dei requisiti e delle innovazioni tecnologiche del 5G, sarà illustrato il modello di Business 5G e alcuni servizi innovativi finora messi in campo utilizzando la rete di nuovissima generazione evidenziando le opportunità e le sfide che ci aspettano.