"Voragine in via Trapani Pescia"

Da circa una settimana in via Trapani Pescia, altezza civico 21, si è creata una voragine. Quella sera da cittadino mi sono sentito in dovere (dopo aver visto un ragazzo in moto che con la ruota anteriore si incastrava nella buca in questione, che grazie a Dio camminava a passo d'uomo) di mettermi innanzi alla buca, dopo aver chiamato i vigili, a deviare il traffico per circa 40 minuti. Dopo l'intervento dei vigili con l'ausilio della protezione civile, che ha transennato la buca in questione, il nulla. Nessun intervento....