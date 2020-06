Siamo alla ricerca di persone che possano dedicare del tempo per rendere l’associazione "Chi ama la Sicilia" sempre più attiva e concreta. Tutte le attività di volontariato sono a titolo gratuito, non è prevista alcuna retribuzione. Per inviare la propria richiesta d’iscrizione basta mandare un messaggio su whatsapp al 350-1399934.