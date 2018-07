A San Martino pulizia rifiuti fai da te: "Azione volontaria di cittadini stanchi del degrado"

Lunedì 23 luglio alle ore 16, volontari dell'organizzazione di volontariato OdV San Martino delle Scale con la collaborazione dell'associazione OltreVerde, ci siamo occupati della pulizia volontaria della area attrezzata nei pressi di Piazzetta Reale. L'area continuamente frequentata è devasta e deturpata da gente poco civile. Che non portando via i propri rifiuti, vengono abbandonati sui sacchi a bordo strada e l'area stessa.

A causa di vento e cani randagi i rifiuti vengono dispersi all'interno dell'area e sparpagliati su tutto il sottobosco. Il quantitativo raccolto fa supporre che da anni nessun tipo di intervento di bonifica è stato mai effettuato. È palese che la tipologia di rifiuti raccolti è tipica di giornate da pic nic, stoviglie monouso in massa. Il risultato è stato di venti sacchi raccolto più diversi pannelli in legno ed un piccolo barbecue in ferro. Ad oggi non è chiara a chi compete la gestione e manutenzione dell'area

. Ma da troppo tempo noi associazioni e comuni cittadini viviamo le festività primaverili con ansia per la massiccia presenza di gente nelle aree montane della frazione. Libera di fare ciò che vuole. Ci. Auspichiamo soprattutto maggior sensibilità ambientale e civile e anche maggior controllo degli organi preposti. Per l'amore e l'impegno civile a cui teniamo particolarmente ci siamo sentiti in dovere di dar dignità e decoro in uno dei tanti incantevoli angoli del nostro territorio.

DAVIDE MANGANO CRISTIAN COTTONE GIUSEPPE POLIZZI NOEMI CORSINO -Associazione OltreVerde -OdV San Martino delle Scale -Gruppo Facebook "Quelli che... Amano San Martino delle Scale"