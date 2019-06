Volontari ripuliscono piazza Zisa e dintorni, l'iniziativa dell'associazione "Basta volerlo"

I volontari dell'associazione "Basta volerlo" ripuliscono la città. Oggi è toccato a piazza Zisa e dintorni, da domani sono in programma altre iniziative in giro per la città. "Anziché stare a casa o andare al mare, tantissimi volontari hanno preferito pulire la propria città dimostrando di non voler stare seduti su un divano aspettando la ricarica del Reddito di cittadinanza, ma di essere parte attiva della nostra Palermo, coin i fatti e non con le parole. I cittadini hanno gradito il nostro operato e hanno contribuito con scope, palette e acqua... fresca" dice il presidente dell’associazione "Basta volerlo", che ringrazia "i Comitati Civici e il presidente Giulio Cusumano per aver contribuito con il materiale".