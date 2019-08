Caos per i bagagli sul volo Barcellona-Palermo, polizia sull'aereo prima del decollo

Viaggio movimentato per i passeggeri del volo Vueling Barcellona-Palermo VY6600 delle 20,15 di ieri. Quando l'aereo stava per decollare, il comandante ha deciso di tornare indietro per alcuni problemi nati tra passeggeri ed equipaggio.

Una volta effettuate le operazioni di imbarco dei passeggeri, lo staff si è reso conto che il numero dei bagagli era superiore allo spazio a disposizione. Una trentina di persone sono state invitate a riporre il bagaglio in stiva. Così sono iniziate le proteste, capeggiate da tra ragazze e un uomo. Hanno inziato a inveire contro lo staff. La situazione sembrava rientrata quando, durante il tradizionale controllo delle cinture di sicurezza, le ragazze e il signore hanno nuovamente insultato gli assistenti di volo. Il comandante è così tornato nel posto assegnato al veicolo ed è intervenuta la polizia. Un'altra passeggera, per l'agitazione e la lunga attesa, ha anche accusato un malore. Solo dopo siamo riusciti a partire.



Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da Davide Ganci