Siamo nella villetta intitolata a Walter Cosina, in corso Pisani. Dalle foto si può osservare in che condizioni si trova. I residenti dicono basta al degrado, basta ad una amministrazione della IV circoscrizione che non fa niente per il bene dei residenti ma soprattutto per i nostri figli.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Giulio Abbate