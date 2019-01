Villagrazia, muro pericolante in via Crimi: un rischio per i bambini che vanno a scuola

Muro pericolante in via Crimi e via Ottaviano, nella borgata storica di Villagrazia. Il muro secolare potrebbe cascare quando escono i bimbi da scuola (non oso immaginare il disastro). Più volte è stato pure segnalato, ma nessuno ha fatto nulla. Da tantissimi anni c'è un progetto approvato che riguarda una gradinata, onde consentire il passaggio pedonale, considerando che la via è stretta. Nella strada passano mezzi pesanti pure non autorizzati. Non esiste un marciapiede perché lo spazio non lo consente. E quando il sindaco venne nella borgata si prese carico di fare andare avanti il progetto per una questione di sicurezza pedoni e sopratutto per bimbi che vanno e vengono da scuola.

