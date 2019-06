Villagrazia di Carini e le fogne che scaricano in mare: "Non sarebbe ora di dire basta?"

Nel 2019, anno in cui stiamo vivendo progetti importanti per la salute del nostro mare, con iniziative come "plastic free" e quant'altro, a Villagrazia di Carini, luogo di villeggiatura di migliaia di palermitani che pagano tasse esorbitanti ( perché la villeggiatura è un lusso anche li), accadono danni ambientali come quello di far scaricare le acque reflue direttamente in mare; nonostante di recente siano stati effettuati lavori per la rete fognaria. È pur vero che da anni vige il divieto di balneazione ( "ferro dietro la porta"), ma perché accanirsi contro il sistema marino, l'ambiente più ricco di forme di vita? "Il mare è in fin di vita e la sua malattia è l'uomo che, consapevolmente, provoca disagi pesanti con conseguenze terribili!".

Roberto Ales