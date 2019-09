Vorrei segnalare una mini discarica in via Saverio Latteri, al Villaggio Santa Rosalia. Oltre ai divani e al frigo, c'è la pericolosa presenza massiccia di eternit in prossimità di una scuola.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Salvo Perino