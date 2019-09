Sono un genitore di un'alunna che frequenta l'alberghiero Paolo Cascino, zona Villaggio Santa Rosalia. Ho già fatto un esposto al preside per la situazione che c'è in via Deodato, ma invano. Come si nota c'è una discarica a cielo aperto, con presenza di eternit rotto accanto al cancello di ingresso della scuola.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Girolamo Planeta