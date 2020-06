Villa Sperlinga è uno spettacolo deprimente: assente la manutenzione del verde

Ai tempi dei Whitaker era una delle più belle ville di Palermo, sia per la sua estensione che per la grande varietà di essenze arboree presenti. "Oggi il giardinetto, insignificante, dimenticato da chi dovrebbe occuparsi della manutenzione, è l’emblema della scarsa cura del verde di questa città". Lo scrive l'associazione Comitati Civici Palermo.

"Questo abbiamo verificato - riferisce l'associazione - percorrendolo in lungo e in largo: tutte le Washinghtonia filifere con una quantità impressionante di foglie morte mai tolte, una in particolare piantata nel 2018, donata dalla International Immer Wheel Panormus, in grave sofferenza per mancanza d’acqua. Parecchi alberi di Schinus e altri di Jacaranda, da tempo immemorabile, secchi non sostituiti; per non parlare del laghetto, ai tempi era alimentato dal canale Passo di Rigano oggi prosciugato, con l’acqua putrida, ricettacolo di zanzare e altri insetti, circondato da una siepe che appare incredibilmente incolta con un pericoloso varco, senza protezione, dove si affacciano i bambini col pericolo di caderci dentro".

"Per non parlare del prato, una landa desertica, un’altra testimonianza sconcertante di mancanza di manutenzione, e ancora sedili divelti e mai ripristinati. Lo spettacolo deprimente è talmente visibile da non avere alcuna possibilità di negazione. Questa oggi è la Villa Sperlinga".