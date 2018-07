C’era una volta Villa Sperlinga

Frequento Villa sperlinga da anni, abito in zona e sia io sia mia moglie portiamo spesso i nostro bimbi. E' possibile che nessuno si accorga e si preoccupi di curare un minimo la villa e l’area giochi dei bimbi? La zona è completamente abbandonata all'incuria e al totale abbandono.I giochi ua dir poco obsoleti: lo scivolo talmente usurato che i bambini non scivolano e rimangono fermi!l L’altalena con i sediolini rotti, il girello lurido! Un assessore o qualcuno che dovrebbe occuparsi anche di queste cose esiste? Mettere dei mattoni adatti ai bimbi antiscivolo piuttosto che farli sguazzare sulla terra rossa è impossibile? Viaggiamo spesso in Italia e non ho mai visto parchi già così poveri di giochi per bimbi (4!!! in tutto) ma tutti abbandonati alla totale incuria! Per non parlare di una sporcizia su tutta la villa, vasche comprese, che veramente rendono idea di come la città sia in totale abbandono.Ultima annotazione: potare siepi e aiuole è un’impresa, per il Comune, impossibile? Sindaco ma oltre ai migranti e alle varie lauree honoris causa e cittadinanze onorarie a destra e manca, dimenticavo le chiavi della città ai vari, può occuparsi anche di queste cose basiche che riguardano i futuri cittadini di questa città?