Piazza Pretoria: "Bellissimo spettacolo di videomapping, ma l'inglese..."

Vorrei segnalare che il bellissimo spettacolo di piazza Pretoria che contiene un finale da brividi: "Happy new here", anziché "Happy new year". Segnalazione arrivata alla redazione di PalermoToday da un lettore, Gino.

„"La performance si intitolava 'Welcome Christmas - Happy now here', abbiamo cioè voluto - spiegano da Odd Agency, l'agenzia che ha curato il videomapping - mettere l'accento sul valore dell'accoglienza (welcome) e sull'importanza di trovare la felicità (happy) in ogni momento (now) ed in ogni luogo ci si trovi (here), un messaggio rivolto soprattutto ai tanti che arrivano o tornano nella nostra città per le feste. Si trattava, in sostanza, di un gioco di parole per evidenziare, più che con un generico augurio (happy new year) i più autentici valori del natale. Ci dispiace che il messaggio non sia stato compreso da tutti, ci sforzeremo di essere più chiari la prossima volta. Auguri a tutti e happy new year".