"Viale Strasburgo sempre abbandonato"

Come sempre viale Strasburgo è abbandonato, altro che zona residenziale!! Vorrei segnalare ancora una volta la zona abbandonata che si vede in foto accanto al deposito di proprietà del Comune. Con l’arrivo del caldo e dell’estate quel posto diventa un vero e riprovo deposito di insetti e cattivo odore oltre al pericolo nel malaugurato caso di incendi dovuti alle temperature. Non so se l’area interessata è privata, in quel caso invito il comune all’obbligo del proprietario a provvedere alla pulizia o se appartiene al comune come e a fianco che credo sia occupato dagli operai Reset ma in ogni caso vanpulito subito e messo in sicurezza. Inoltre invito il Comune nella stessa zona dove ricade l’area in fotografia a sistemare e pulire i marciapiedi invasi da piante foglie e sporcizia a mai finire oltre che tutti dissestati. Abbiamo bambini con passeggino e non riusciamo a camminare sui marciapiedi e ci vediamo costretti a camminare sul ciglio della strada (viale Strasburgo) mettendo a rischio noi e anche i bambini. Ma il Comune quando pensa di provvedere? Grazie per la collaborazione. Paolo