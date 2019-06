Quando una fermata dismessa dell'autobus diventa un box privato...

Questa "persona", da mesi, parcheggia la propria moto sotto una fermata autobus ormai dismessa in viale Strasburgo. Si è anche premurato di coprirla per bene, non si dica mai che prenda polvere... di certo non prenderà neanche acqua grazie alla tettoia ben posizionata. In poche parole ha trovato il suo box privato, alla faccia di tutti quelli che pagano un garage!!! Alcuni potrebbero dire "ma tanto è dismessa, non serve a nessuno", ed è qui che il panormosauro tipico può sentirsi legittimato di prendere o fare quel che gli pare, tanto nessuno gli dice niente!!!