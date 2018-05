Viale Strasburgo, perchè hanno tolto i cestini?

Abito in viale Strasburgo. Da quando hanno iniziato la raccolta differenziata, hanno tolto i cestini attaccati ai pali in tutto il mio quartiere e per buttare le feci del mio cane sono costretta a fare un giro enorme con conseguente ulteriore prolungamento della passeggiata e tempo sottratto alle mie attività familiari. Se fosse possibile farli rimettere almeno in via Germania o via Spagna, quindi lontano dai negozi, sarebbe una cosa molto utile per tutti noi residenti.

Inoltre ogni volta che attraverso la strada per andare in farmacia io, ma anche altre persone che prendono la stessa direzione, rischiamo materialmente la vita per colpa di automobilisti e motociclisti indisciplinatissimi che se ne fregano delle strisce e invece di fermarsi fanno lo slalom, accelerano oppure ti passano a pochi centimetri di distanza rimproverandoti pure! Ecco, un semaforo pedonale non guasterebbe.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Maria Letizia Pusateri