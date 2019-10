Viale Regione, un cantiere e una coda al giorno

Costamente tutte le mattine se transiti dopo le 7:30 in viale Regione Siciliana incappi nel traffico,si cammina a passo d'uomo. Metteteci anche i lavori in corso per rinnovare il manto stradale ed è il delirio. Piu di un'ora per arrivare al posto di lavoro, un'ingiustizia che ti provoca ansia e stress!! Mi chiedo a volte dove viviamo. Perché non svolgere questi lavori di notte...quando la strada non è molto transitata?

Siamo nel 2019 e la nostra città resta sempre all'età della pietra. Mi chiedo quando avverrà anche per noi l'evoluzione che faccia diventare Palermo una città funzionale, ed efficiente, senza continue attese come tutte le città del nord e dell'Europa. Il nostro sistema è troppo lento, troppe code troppe attese ovunque che ci costringono a dover fare sempre le pecore...Ma insomma proprio nulla si può fare??