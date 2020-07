In viale Michelangelo una raccolta materassi vecchi in strada

Qui siamo in viale Michelangelo, incrocio con via Salerno. Siamo abituati a questo tipo di immagini. Rifiuti di tutti i tipi, vecchi elettrodomestici, materassi, mobili e altre bellezze. Io ho fatto una riflessione e mi chiedo come coloro che sono deputati affinché tutto questo schifo non accada non traggano le mie stesse conclusioni e cioè: E' improbabile che una famiglia, per esempio, decida di sostituire i materassi di casa, 3,4,6 tutti insieme lo stesso giorno. Possibile ma improbabile. Penso invece che i responsabili di queste improvvise, continuate discariche, che vengono ammassate lungo il marciapiede, potrebbero essere gli stessi trasportatori che per conto dei negozi consegnano a casa e ritirano il vecchio. Solo così mi spiego come mai dalla sera alla mattina fioriscono 4 materassi vecchi e alcuni elettrodomestici da eliminare. Possibile che non si possa scoraggiare tutto ciò? Chi controlla che lo smaltimento regolare avvenga? Alcune persone sono assolutamente incivili, ma sono certamente una minoranza, perché non si fa in modo di scoraggiarli? Per non parlare del venditore di frutta parcheggiato giornalmente a 10 metri da questo schifo.