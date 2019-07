Degrado in viale Iris a Mondello: hanno creato un'isola pedonale che non serve a nulla. Da 3 anni è abbandonata a sé stessa, non ci sono panchine oppure qualcosa che possa creare un intrattenimento e la pulizia è un ricordo, a terra cumuli di foglie secche adagiate da mesi e immondizie varie. Mi chiedo io a che serve? Almeno prima serviva per parcheggiare ma adesso è un cumulo di sterpaglie.