Viale Regione, ancora vandalizzato il semaforo pedonale all'altezza di piazza Giotto

Ma dico io: per chiamare il semaforo e poter attraversare viale Regione, che devo fare? Sicuramente collegare i fili. E pensare che siamo a piazza Giotto dove da li passano centinaia e centinaia di persone e ragazzini al giorno. Dobbiamo attendere che qualcuno si faccia male sul serio? E poi i fili lasciati così? Complimenti al tecnico che ha "sistemato" il danno.

Nota della redazione: in realtà il semaforo pedonale in questione è stato riparato e vandalizzato più volte. Clicca qui per visualizzare gli articoli.