Viale del Fante, sindacato di polizia lancia l'allarme: "Complesso Tre Torri privo di videosorveglianza"

Il complesso Tre Torri, in viale del Fante, è luogo dove vengono posteggiate auto di scorta di personalità ad altissimo rischio di attacchi. Lì lavorano persone che lottano contro la mafia, rischiano costantemente di essere colpiti perché il complesso è privo di telecamere di videosorveglianza intorno al perimetro e chiunque può accedere indisturbato e piazzare un ordigno e creare danni incalcolabili. Dov'è la sicurezza? Il sindacato di polizia Pnfd è da mesi che denuncia e segnala tale allarme alla Questura e nulla è cambiato.

Il Pnfd non si ferma e mai si fermerà. Continuerà a denunciare tale assenza di sicurezza per evitare che altri magistrati o personalità che lottano contro la mafia possano essere uccisi a causa della negligenza da parte di una parte della classe dirigente palermitana che anziché usare tutte le risorse per garantire la sicurezza e predisporre le telecamere di videosorveglianza, cerca di zittire e imbavagliare il sindacalista scomodo.