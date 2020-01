Viale Campania e dintorni, sporcizia sui marciapiedi e nelle aiuole dopo il mercatino

In via Brigata Verona, viale Campania e via Calabria i marciapiedi e le aiuole sono invase dai rifiuti dopo il mercatino del mercoledi, gli spazzini puliscono solo le strade, all'orario che decidono loro. Ieri per esempio sono arrivati alle 17 ed alle 19 erano ancora in viale Campania ed invece i vigili mi hanno detto che entro le 17 le strade dovrebbero essere libere. Troviamo anche i sacchetti pieni di pipì di uomo sul marciapiede.